Про це Кудроу розповіла в шоу Конана О’Брайена.

Зараз хлопцю 23 роки.

Актриса поділилася, що її син не бачив усі серії “Друзів”, але коли картина була мейнстримом, намагався дивитися хоча б час від часу.

“Він трохи заплутався… Я знаю, що він був просто на сьомому небі від Джен (Еністон). Вона підкидала його на колінах, коли він був маленьким… І я завжди раділа за тих, хто подобався моєму сину…. Але тоді, коли її показували по телевізору, він казав: “Матуся!”, – згадала Ліза.

Американський стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер спеціального випуску серіалу “Друзів”.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

Швіммер раніше розповідав, що актори не гратимуть своїх персонажів, а сам випуск не матиме сценарію.