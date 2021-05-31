15-річний син американської попспівачки Мадонни Девід Банда попозував в шовковій максісукні та окулярах.

Такий ролик співачка опублікувала в Instagram.

“Впевненість — це все”, — написала Мадонна.

В ролику можна побачити, як Девід прогулюється по дому в чорних сонцезахисних окулярах, довгій шовковій сукні з чорними малюнками та білих кросівках.

“Так вільно, ви розумієте, про що я!”, — сказав син співачки, описуючи свої відчуття від носіння сукні.

Мадонна всиновила Девіда у 2006 році. Він народився в африканській Малаві у 2005-му.

Крім Девіда у співачки ще четверо дітей — 24-річні дочка Лудрес, 20-річний син Рокко та 8-річні дівчата-близнюки Естер і Стелл (теж усиновлені в Малаві).