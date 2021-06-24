Про це повідомляє видання The Wrap.

Фільм буде заснований на популярному атракціоні Діснейленду, який був запущений в 1994 році.

Він зроблений у вигляді готелю 1930-х років, де зникли п’ятеро осіб  у ніч Гелловіну. Гості парку різко спускаються і підіймаються ліфтом готелю.

Спершу  за основу атракціону “Вежа жаху”  став серіал Рода Серлінга “Сутінкова зона”. У 2017 році його переробили в атракціон Marvel “Вартові Галактики — Місія: Прорив!”.

Знімати картину буде режисер Джош Кулі (“Головоломка”), продюсеркою і виконавицею однієї з ролей стане Скарлетт Йоганссон. Деталі сюжету Disney поки не розкриває.

  • Раніше студія Marvel представила постери персонажів стрічки “Чорна вдова”, головну роль у якій виконала відома голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон.

 