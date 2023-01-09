Тизер майбутнього фільму оприлюднили в Youtube.

Жанр “Похоронів Путіна” засновники охарактеризували як “комедія-караоке”. Генеральний продюсер – Горбунов, спільно зі студією “Магарич”. Режисером фільму є Михайло Куцик, відомий також роботою над “Скаженим весіллям”, “Останнім москалем” та “Скаженими сусідами”.

Згідно з описом майбутнього проєкту, сюжет буде розгортатися навколо святкування українцями смерті президента РФ Володимира Путіна:

“Ми вирішили зняти фільм! Милий, сімейний, веселий фільм. Щоб багато пісень, усмішок та свята. І, головне, щоб назва була така добра-добра, — йдеться в описі проєкту. – У далекій галактиці живуть такі ж українці, як і ми. І там днями помер Путін. Тамтешні українці почали це гучно святкувати”.

Окрім самого Горбунова, комедійних ютуб-блогерів Петра Бампера і Сергія Суса, співачок Світлани Тарабарової та Квітки, а також співака Андрія Мацоли, у фільмі зніметься радник Офісу президента Олексій Арестович.

Кошти на проєкт будуть збирати за допомогою донатів українців, відтак закликають якомога швидше їх надсилати.