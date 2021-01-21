14 січня 68-річного Джемала Шентюрка з турецької провінції Трабзон екстрено ушпиталили через крововилив у мозку. Поряд із чоловіком щодня була не лише його сім’я, але й давній товариш пес Бончук.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Майже тиждень собака відвідував свого господаря у лікарні. З його очей навіть лилися сльози.

У середу, 20 січня, лікування Шентюрка було завершено та йому дозволили повернутися додому.

“Мій батько знайшов його дев’ять років тому, нагодував і виховував. І Бончук таким чином продемонстрував свою вірність. Бончук озирнувся і заплакав, коли мій батько вигукнув його ім’я, перебуваючи в лікарняній палаті. Ми були здивовані”, – сказала донька чоловіка Айше Чапкіноглу.

Працівник лікарні Фірат Угур заявив, що стосунки між Бончуком та його власником привернули увагу людей.

Після одужання Шентюрк сказав, що у нього тісний дев’ятирічний зв’язок з Бончуком. Він дуже сумував за ним під час лікування.

“Іноді я дивився на нього з вікна своєї палати та вигукував його ім’я. Він так сильно гавкав, щоб я його почув. Ми знову разом. Якщо ви проявите увагу до собак, ви побачите таку ж відданість”, – сказав Шентюрк.