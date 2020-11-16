86-річна акторка Софі Лорен вперше за останні роки знялася у новому фільмі і розповіла, що ця стрічка може бути не останньою.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Днями на стрімінговому сервісі Netflix вийшла драма “Все життя попереду” з Софі Лорен. Це перший фільм 86-річної акторки після 10-річної перерви.

Режисером стрічки виступив Едоардо Понті, молодший з двох синів акторки. Це третя спільна робота матері та сина.

У новому фільмі, знятому за романом Ромена Гари, Лорен грає Мадам Розу — італійку єврейського походження, яка пережила Голокост. Жінка влаштовує у своїй квартирі своєрідну школу для дітей, що перебувають у складних життєвих умовах. Серед них і 12-річний хлопчик сенегальського походження на ім’я Момо.

У інтерв’ю виданню телефоном Лорен розповіла про перерву в кіно, родину, плани на майбутнє та ставлення до кінематографа.

Зокрема, акторка поділялася причинами, через які почала рідше зніматися у кіно у 1980-му, коли її старшому сину Карло було 12 років, а молодшому, Едоардо, 7.

“Тоді я запитала себе: “Що ти хочеш від життя, Софія?”. Я відповіла: “Я хочу хорошу сім’ю”. Яка у мене була. “Я хочу двох дітей”. Які у мене були. Але я ніколи їх не бачу. Тож я сказала собі: “Відтепер, можливо, я трохи пригальмую”. Але я не трохи пригальмувала, я просто більше не працював. Не тому, що я не любив працювати, я хотіла дізнатись більше про свою сім’ю, бо я часто жила у студії”, — сказала вона.

За словами акторки, у цей час їй надсилали чимало сценаріїв, проте вони не надихали її.

“Я прагнула знайти роль, яка б справді мене надихнула і кинула виклик. Мадам Роза була таким персонажем не лише завдяки різним, а часом і протилежним емоціям, а й посланню про толерантність, любов та прихильність, яке виражає фільм”, — додала Лорен.

Щодо співпраці з сином, Лорен наголошує “Я перфекціоніст, але і він теж. Едоардо дає мені відчуття безпеки. Він також ніколи не здається, поки я не дам йому найкраще”.

Акторка також не виключає, що “Все життя попереду” — не останній фільм з нею.

“Якщо мені подобається грати, чому я маю зупинитися?”, — відповіла вона на запитання про те, чи планує вона ще зніматися у кіно.