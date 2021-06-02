Про це повідомляє американський розважальний сайт Collider.

У центрі сюжету – життя письменника Майкла Петерсона, його велика родина в Північній Кароліні і звинувачення у вбивстві дружини Кетлін. Останню зіграє Тоні Коллетт, а Тернер зіграє одну з названих дочок героя.

Серіал заснований на однойменному документальному циклі про вбивство, що сталося у 2001 році в Даремі, (США, Північна Кароліна). Це призвело до 16 років важких судових розглядів.

Також в серіалі знімуться Паркер Поузі (в ролі помічника прокурора), Розмарі ДеУітт (сестри загиблої місис Петерсон) і Жюльєт Бінош (її роль поки не розкривається).

Написанням сценарію і продюсуванням серіалу займаються Антоніо Кампос і Меггі Кон.