Лейбс Sony Music, який працює з Бейонсе, Брітні Спірс, Пинк, Шакирою, One Direction і багатьма іншими відомими виконавцями, виходить на ринок подкастів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Sony Music, друга за величиною музична компанія в світі, планує випустити близько 40 подкастів і розробляє понад 100 оригінальних програм.

Список майбутніх шоу Sony Music включає дві нові програми від режисера Адама Маккея, а також музичний подкаст, в якому аналізуються хіти 1990-х років.

За словами Денніса Кукера, глави digital-бізнесу Sony Music, лейбл хоче нажитися на бізнесі аудіопрограм, який сьогодні швидко розвивається, та прагне відвернути слухачів і рекламодавців від радіо і потокових сервісів.

“У нас є широка стратегія, і ми хочемо працювати в кожному жанрі. Ми відчуваємо, що у нас відмінна історія, і хочемо залучати рекламодавців”, — сказав Кукер.

Лейбли звукозапису почали більше цікавитися подкастинг в міру зростання числа слухачів. Дослідження показують, що близько 100 млн користувачів лише в Сполучених Штатах слухають подкасти щомісяця. Продаж реклами у цій галузі зросли на 48% і досягнув 708,1 млн доларів.

Саме Sony проявила великий інтерес до подкастів після того, як її партнер — Spotify — вклав в цю галузь сотні мільйонів доларів і почав позиціювати себе, як аудіокомпанія, а не тільки музичний стрімінговий сервіс. Відтепер Spotify все менше покладається на музику, що зменшує важелі впливу для музичних компаній, які отримують понад 70% прибутку сервісу.

В Sony Music порівнюють подкасти з новим жанром музики і планують інвестувати в нові таланти. В середу компанія має презентувати рекламодавцям свої інвестиційні плани.

Що відомо про Sony Music?

Sony Music — друга за величиною у світі компанія звукозапису. Належить Sony, контролюється Sony Corporation of Ameriсa.

Компанія об’єднує понад 200 лейблів у 44 країнах. Багато з яких стали легендарними — це Columbia, RCA, Arista, Epic та інші.

Sony Music стала рідним домом для знаменитих артистів XX століття: Елвіса Преслі, Майкла Джексона, AC/DC, Boney M., Eruption, Milli Vanilli, Адріано Челентано, Майлза Девіса, Боба Ділана, Барбари Стрейзанд, Селін Діон, Оззі Осборна і безлічі інших. Сьогодні ситуація не змінилася, з Sony Music працюють Брітні Спірс, Бейонсе, Аліша Кіз, Леона Льюїс, Дайдо, Пінк, Шакіра, та багатьох інших.

Діяльність Sony Music охоплює практично всі сторони шоу-бізнесу — від продажу музичного контенту до створення іміджу артистів для рекламного використання.