Про це повідомляє видання Politico.

У рамках зазначеного проєкту Клінтон буде співпрацювати з американською мас-медіа компанією IHeartMedia, яка стане продюсером подкасту.

Видання зазначає, що на запуск власного шоу Клінтон надихнули інші подкасти, особливо ті, гостею яких вона була.

Так, восени минулого року Клінтон та її дочка Челсі взяли участь у записі епізоду подкаста американського коміка і ведучого Конана О’Брайена (“Conan O’Brien Needs a Friend”). Вони представили свою книгу “Безстрашні жінки: улюблені історії про мужність і стійкість” (“The Book of Gutsy Women”).

“Клінтон була вражена тим, наскільки відрізняється годинна розмова з О’Брайеном від коротких роликів на телебаченні та радіо”, – пише видання.

Ще одна людина, яка надихнула Клінтон, – американський теле- і радіоведучий, гуморист Говард Стерн. Як зазначає Politico, саме на стиль цих ведучих може орієнтуватися колишня перша леді при виборі формату свого шоу.

Видання уточнює, що Клінтон вже почала переговори з iHeartMedia і хоче записувати “глибокі розмови з ньюсмейкерами, якими слухачі могли б насолоджуватися після виходу в ефір”.

Аудіопрограму планується запустити до кінця весни. Шоу буде записуватися в студії на Манхеттені.

Як пише Politico, програма почне виходити якраз в розпал президентської кампанії 2020 року, що дозволить демократам заявити про себе. При цьому Клінтон може зіграти роль у просуванні альтернативної Берні Сандерсу кандидатури від Демократичної партії (або ж допомогти консолідувати політсилу, якщо Сандерс все ж виграє первинні вибори).

ДОВІДКА. Подкаст — цифровий медіа-файл або низка таких файлів для відтворення на портативних медіа-програвачах чи персональних комп’ютерах. За змістом вони можуть нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, містити інтерв’ю, лекції чи будь-що інше, що належить до усного жанру. Термін “podcast” є поєднанням назви портативного програвача музики iPod та слова broadcast. Ведучого або автора подкасту часто називають подкастер.