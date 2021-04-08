Студія Sony Pictures показала тізер стрічки "Мисливці на привидів: З того світу", яка стане прямим продовженням другої частини, що вийшла в 1989 році.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

У відео показали Пола Радда (зіграє місцевого вчителя), який зустрічає в супермаркеті безліч копій зефірної людини, що атакував Нью-Йорк у першій частині стрічки.

Події у фільмі розгортатимуться в сучасності, за 30 років після подій другої частини. В центрі сюжету — мати-одиначка з двома дітьми, що оселилися в будинку, колишнім власником якого був мисливець за привидами.

Крім Пола Радда в фільмі з’являться Керрі Кун, Фінн Вулфард, Маккенна Грейс. Також заявлені актори з перших двох частин (Білл Мюррей, Ерні Хадсон, Сігурні Вівер, Енні Поттс).

Режисером стрічки виступив Джейсон Райтман, син режисера оригінальної стрічки Айвана Райтмана. Прем’єра “Мисливці на привидів: З того світу” запланована на 11 листопада 2021 року

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