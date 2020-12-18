Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і пропонує повернення коштів

Компанія Sony видалила саму довгоочікувану відеогру року Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав запропонувала повне повернення коштів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Компанія SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, тому ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до подальшого сповіщення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки компанія підтвердить придбання Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, буде розпочато процес відшкодування.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.