Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і пропонує повернення коштів

Про це повідомила пресслужба компанії.
“Компанія SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, тому ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до подальшого сповіщення”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що як тільки компанія підтвердить придбання Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, буде розпочато процес відшкодування.
SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.
— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020
Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.
Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.