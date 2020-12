Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і пропонує повернення коштів

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Компанія SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, тому ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до подальшого сповіщення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки компанія підтвердить придбання Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, буде розпочато процес відшкодування.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

