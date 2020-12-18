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Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і пропонує повернення коштів

Компанія Sony видалила саму довгоочікувану відеогру року Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав запропонувала повне повернення коштів.

П’ятниця, 18 грудня 2020, 09:11

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Компанія SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, тому ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store до подальшого сповіщення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки компанія підтвердить придбання Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, буде розпочато процес відшкодування.

Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.

Теги: Cyberpunk 2077, PlayStation Store

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