Відповідний ролик з’явився на сторінці виробника в Instagram.
Компанія знімала у Києві рекламні ролики, які кілька місяців демонструють глядачам матчів турніру Ліги чемпіонів з футболу по всьому світові.
Видання BIG KYIV передає, що зніманням займалася українська компанія Radioaktive Film.
За словами виконавчої продюсерки цієї компанії Катерини Галицької, знімання відбувалися у травні, перед тим як оновили газон на стадіоні.
Знятий рекламний ролик PlayStation випустила в межах партнерства з футбольною Лігою Чемпіонів.
Sony є спонсором УЄФА та понад 20 років співпрацює з асоціацією.
- Раніше американська стримінгова платформа Netflix знімала перший фільм в Україні: в ньому грав актор Жан-Клод Ван Дамм.
- Також відомий французький актор Жан Рено приїжджав у Карпати для знімання в українсько-французькому фільмі “Останній крок”.