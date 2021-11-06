Виробник консолей для ігр Sony Playstation зняв рекламний ролик у Києві на НСК "Олімпійський".

Відповідний ролик з’явився на сторінці виробника в Instagram.

Компанія знімала у Києві рекламні ролики, які кілька місяців демонструють глядачам матчів турніру Ліги чемпіонів з футболу по всьому світові.

Видання BIG KYIV передає, що зніманням займалася українська компанія Radioaktive Film.

За словами виконавчої продюсерки цієї компанії Катерини Галицької, знімання відбувалися у травні, перед тим як оновили газон на стадіоні.

Знятий рекламний ролик PlayStation випустила в межах партнерства з футбольною Лігою Чемпіонів.

Sony є спонсором УЄФА та понад 20 років співпрацює з асоціацією.