Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що це копія картини да Вінчі, яку, ймовірно намалював один із його учнів.

Картину знайшли у приватній квартирі. Вона була схована у шафі для одягу. 36-річного власника квартири заарештували.

Копія картини “Спаситель світу” датована 1510 роком. Вона зберігалася в музеї церкви Сан-Доменіко-Маджоре.

Цікаво, що співробітники музею не знають, коли саме картину було вкрадено. Її відсутність помітили після того, як зала музею відкрилася для відвідувачів після тримісячного карантину.

Слідів злому слідчі не зафіксували. Підозрюється, що картину викрали для міжнародної організації, яка займається продажем ексклюзивних творів мистецтва.

Оригінальна картина “Спаситель світу”, автором якої є Леонардо да Вінчі, наразі найдорожча у світі. На аукціоні 2017 року картину продали за рекордні 450 млн доларів.