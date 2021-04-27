В Instagram опублікували відповідне відео.

Вечірку влаштував зірка фільму “Юда та чорний месія” Деніел Калуя. Він отримав “Оскар” за “Кращу чоловічу роль другого плану”.

 

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Публикация от Curly Bartender LLC 🧿 (@curly_bartender)


На честь перемоги він влаштував вечірку для друзів. Серед запрошених була й 32-річна Адель.

Для вечора Адель обрала пальто лаймового відтінку від LaPointe.

  • 32-річна британська співачка Адель стала запрошеною ведучою шоу Saturday Night Live. Зірка зізналася, що чекала цього моменту дуже довго, а тому розпочала програму іронічним монологом про карантин, подорожі та своє екстремальне схуднення.