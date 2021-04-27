Британська співачка Адель вперше за останніх кілька місяців з'явилася на публіці. Вона була гостею after-party премії "Оскар".

В Instagram опублікували відповідне відео.

Вечірку влаштував зірка фільму “Юда та чорний месія” Деніел Калуя. Він отримав “Оскар” за “Кращу чоловічу роль другого плану”.

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На честь перемоги він влаштував вечірку для друзів. Серед запрошених була й 32-річна Адель.

Для вечора Адель обрала пальто лаймового відтінку від LaPointe.