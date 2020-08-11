Про це пише CNN.
У своєму Instagram-акаунті 35-річна зірка поділилася фото в автомобілі, на якому виглядає помітно схуднувшою, що дуже здивувало навіть її знайомих.
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Мама співведучою шоу The Real Дженні Мей залишила коментар під її фото, зазначивши: “О боже, як сильно ти схудла”.
“Все вірно, мама Мей, я схудла на 85 фунтів (близько 40 кг) з тих пір, як ми бачилися востаннє. Можете в це повірити?” – відповіла їй Осборн.
Крім того, днями вона також поділилася знімком бірки, на якій вказано 26 розмір одягу (S), і написала: “Так, я хвалюся, бо старанно працювала і відчуваю себе чудово!”.
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- У січні 2020 року Оззі Осборн виклав нову пісню Ordinary man, яку виконав разом з Елтоном Джоном.