Про це пише CNN.

У своєму Instagram-акаунті 35-річна зірка поділилася фото в автомобілі, на якому виглядає помітно схуднувшою, що дуже здивувало навіть її знайомих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne) 3 Авг 2020 в 11:24 PDT

Мама співведучою шоу The Real Дженні Мей залишила коментар під її фото, зазначивши: “О боже, як сильно ти схудла”.

“Все вірно, мама Мей, я схудла на 85 фунтів (близько 40 кг) з тих пір, як ми бачилися востаннє. Можете в це повірити?” – відповіла їй Осборн.

Крім того, днями вона також поділилася знімком бірки, на якій вказано 26 розмір одягу (S), і написала: “Так, я хвалюся, бо старанно працювала і відчуваю себе чудово!”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne) 8 Авг 2020 в 8:11 PDT