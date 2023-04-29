Американська співачка Кеті Перрі (Katy Perry) програла суд австралійській дизайнерці Кеті Тейлор, яка випускає одяг під брендом Katie Perry. Виконавиця повинна заплатити компанії власниці бренду компенсацію за завдані збитки.

Про це повідомляє BBC.

Судова тяганина між двома Кеті почалась ще у 2019 році. Дизайнерка Кеті Тейлор, яка використала своє дівоче прізвище Перрі для назви своєї компанії Katie Perry, подала в суд на співачку, звинувативши її у порушенні прав копірайту.

У відповідь співачка подала зустрічний позов у якому вимагала повністю анулювати австралійський бренд одягу Katie Perry. Однак суд відхилив позов виконавиці.

Щодо позову дизайнерки, то він стосувався іменного “мерча” співачки на толстовках, футболках, шарфах та спортивних штанів її бренду Kitty Purry, який продавався у магазинах та онлайн під час туру співачки Австралією у 2014 та 2018 роках.

У результаті федеральна суддя Сіднея Бріджит Маркович дійшла висновку, що компанія співачки – продаючи та рекламуючи свої товари у соцмережах – частково порушила права на австралійський товарний знак Katie Perry.

Суддя постановила, що співачка ненавмисно використовувала свій псевдонім в Австралії, а тому платити моральну компенсацію дизайнерці не повинна. Водночас компанія співачки Kitty Purry суддя зобов’язала виплатити компенсацію австралійському бренду одягу. Суму компенсації визначать у травні.

Варто зауважити, що бренд одягу Katie Perry почали продавати у 2007 році. У 2008 Katie Perry зареєстрували як торгову марку в Австралії.

Вже у 2009 році дизайнерка отримала лист від адвокатів американської співачки, які повідомили, що добиватимуться скасування торгової марки. Однак далі попередження справа не дійшла.

Коментуючи перемогу у суді дизайнерка Кеті Тейлор порівняла її з перемогою Давида на Голіафом.