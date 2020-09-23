Про це вона розповіла в програмі “Світське життя”.

Два роки тому співачка вийшла заміж і переїхала до США. Через рік у неї діагностували рак яєчника. Щоб підтвердити діагноз – співачка чотири рази робила аналізи в різних клініках. Медики говорили їй про те, що в 33 роки, а саме стільки було Міці в той момент, таким видом онкології не хворіють.

Співачка зазначила, що з моменту, коли дізналася про захворювання, намагалася мислити позитивно.

“Останній рік був дуже серйозний, емоційний. Моя мама дуже не хотіла, щоб я говорила про це, говорила: “Ні, ти повинна бути здоровою!”. Я приїхала в Україну показатися, що я здорова, все у мене нормально. Я закликаю всіх жінок завжди перевірятися. Дівчата в 33 роки, мені тоді було 33, не хворіють таким, цей рак більш для дорослих людей”, – розповіла артистка.

Також вона поділилася тим, які у неї були перші симптоми раку.

“Здувався живіт! Здувається, здувається … Я на спорт, я на дієту! У мене тоді все так прекрасно відбувалося, я знімалася в рекламах. Це проблема молодих людей – робота, робота, робота! Тим більше, ми тільки одружилися, у нас було весілля, все прекрасно і тут зі мною щось не те. Операція за операцією, то одна, потім друга, потім ще одна … Але мені справді пощастило, мій лікар, вона така молода, вона закінчувала Гарвард і вона сказала: “Ми не будемо тебе труїти, бо ти хочеш бути мамою”. 5 років потрібно, перші 3 – ніколи не знаєш, повернеться, не повернеться. Але я вважаю, що як себе налаштуєш, так і буде”, – поділилася Міка.