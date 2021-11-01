Фото з’явилися в Instagram співачки.

Для фотосесії Ріанна та Gunna обрали чорні чоботи-труби на платформі, широкі чорні шорти, чорну в’язану водолазку й темно-сіру жилетку. Зірки доповнили образ масивними аксесуарами на шиї, годинником, протисонцевими окулярами та дредами.

На момент публікації цього матеріалу серію вподобали майже 4,5 млн користувачів. У коментарях фоловери Ріанни зазначають, що у неї є пародійний талант.

До речі, Gunna оцінив жарт колеги. Він зробив одну з фотокарток Ріанни головною світлиною свого Instagram-акаунту.