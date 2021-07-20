Щонайменше, 12 брендів, включаючи Bvlgari і Porsche, заявили, що розірвали відносини з Крісом Ву після того, як 19-річна китайська студентка публічно звинуватила китайсько-канадського співака і актора в зґвалтуванні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Студентка Ду Мейчжу повідомила, що 30-річна зірка зґвалтував її, коли їй було 17 років, після того, як він пригостив її напоями.

Ву, який дебютував в Голлівуді в науково-фантастичному фільмі 2017 року “Три ікси: Світове панування” і раніше був учасником K-pop групи EXO, відкинув звинувачення.

“Я тільки одного разу зустрів Ду на зборах товариша 5 грудня 2020 року. Я не змушував її пити алкоголь”, – сказав Ву.

Ду заявила, що вимагає, щоб Ву пішов з індустрії розваг. А публічний розголос звинувачень викликав бурю в соціальних мережах Китаю: хештег “Ду змушує Ву покинути індустрію” зібрав 850 мільйонів переглядів.