Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Студентка Ду Мейчжу повідомила, що 30-річна зірка зґвалтував її, коли їй було 17 років, після того, як він пригостив її напоями.
Ву, який дебютував в Голлівуді в науково-фантастичному фільмі 2017 року “Три ікси: Світове панування” і раніше був учасником K-pop групи EXO, відкинув звинувачення.
“Я тільки одного разу зустрів Ду на зборах товариша 5 грудня 2020 року. Я не змушував її пити алкоголь”, – сказав Ву.
Ду заявила, що вимагає, щоб Ву пішов з індустрії розваг. А публічний розголос звинувачень викликав бурю в соціальних мережах Китаю: хештег “Ду змушує Ву покинути індустрію” зібрав 850 мільйонів переглядів.
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