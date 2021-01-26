Про це повідомляє Vogue.

Цьогоріч показ відбувся з дотриманням усіх протиепідеміологічних норм у зв’язку з пандемією коронавірусу. Усі запрошені гості напередодні івенту тестувалися на коронавірус.

Шанувальники бренду, які не змогли відвідати показ, можуть ознайомитися з новинками колекції Spring-Summer 2021 Haute Couture, переглянувши серію портретних знімків та відеофільму з модного показу.

До речі, автором відео- та фотокадрів став нідерландський кінорежисер і фотограф Антон Корбейн.

Нову колекцію вже приміряли музи й амбасадори будинку моди. Зокрема, у чорно-білій серії фото можна побачити Пенелопу Круз, Маріон Котіяр, Ванессу Параді, її доньку Лілі-Роуз Депп та інших зіркових гостей.

“Я знала, що ми не зможемо організувати велике шоу, що нам доведеться віднайти щось, тому мені спала на думку ідея влаштувати щось на кшталт родинного свята, весілля… Я люблю великі сімейні возз’єднання, коли всі покоління збираються разом. Це так тепло. Сьогодні в Chanel панує така атмосфера. Тому що Chanel схожий на сім’ю”, – розповіла креативний директор Chanel Віржині Віар.

Зокрема, у новій колекції Chanel представлені твідові костюми, сукні та спідниці, образи з атласного крепу, органзи. Дизайнери використали перли та стрази.

Віар зазначила, що під час створення колекції роздумувала над тим, які образи хотіли б побачити жінки у своєму гардеробі вже цієї весни.