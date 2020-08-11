Четвертий сезон серіалу "Фарго" Ноя Хоулі, дату презентації якого перенесли через коронавірус, вийде 27 вересня.

Про це пише Deadline.

Зйомки серіалу почнуться в Чикаго в кінці серпня.

У перший день прем’єри покажуть відразу дві серії четвертого сезону, головну роль в якому грає Кріс Рок. Загалом заплановано 11 епізодів.

Сюжет серіалу розгорнеться в Канзас-Сіті 1950-х років. Новий сезон висвітлить складні стосунки двох злочинних синдикатів – італійського та афроамериканського, які контролюють наркоторгівлю та займаються шахрайством. Для закріплення світу глави кланів обмінялися своїми старшими синами. Але все піде шкереберть, коли помре один зі злочинних ватажків.