Про це пише Deadline.
Зйомки серіалу почнуться в Чикаго в кінці серпня.
У перший день прем’єри покажуть відразу дві серії четвертого сезону, головну роль в якому грає Кріс Рок. Загалом заплановано 11 епізодів.
Сюжет серіалу розгорнеться в Канзас-Сіті 1950-х років. Новий сезон висвітлить складні стосунки двох злочинних синдикатів – італійського та афроамериканського, які контролюють наркоторгівлю та займаються шахрайством. Для закріплення світу глави кланів обмінялися своїми старшими синами. Але все піде шкереберть, коли помре один зі злочинних ватажків.
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- Раніше в Мережі з’явився новий тизер четвертого сезону кримінального серіалу “Фарго”.