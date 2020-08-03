Ролик опубліковано на YouТube-каналі Rotten Tomatoes TV.

У новій частині розповідається про становлення мафіозного клану в американському місті Канзас в 1950-ті. Головну роль виконав комік Кріс Рок, також в серіалі знялися Джейсон Шварцман, Тімоті Оліфант, Бен Уішоу та інші.

У новому тізері не вказано дату прем’єри нового сезону, а тільки повідомляється, що він вийде, як і планувалося, на каналі FX і стрімінга Hulu.