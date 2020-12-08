32-річний студент-медик з Мічигану Джек Стюф знайшов знамениту скриню зі скарбами Форреста Фенна в Скелястих горах.

Про це пише The New York Times.

Скриню зі скарбами, яка оцінюється в приблизно 2 мільйони доларів, сховав колекціонер Форрест Фенн ще більше 10 років тому.

У 2010 році він опублікував свою автобіографію під назвою “Пристрасть погоні”, в якій написав, що сховав старовинну бронзову скриня зі скарбами десь в Скелястих горах. Фенн залишив в книзі підказки, зашифровані у вірші, які повинні були вказати на конкретне місцезнаходження скарбу.

Пошуком розгадок займалися тисячі людей. Але 6 червня скриню із золотими самородками, дорогоцінними каменями і доколумбовими артефактами виявив Джек Стюф.

Онук Фенна Шайло Форрест Олд зазначив, що його сім’я була змушена оприлюднити ім’я Стюфа через постанову федерального суду по одному з судових позовів, в яких фігурував колекціонер.

“Ми вітаємо Джека з виявленням скрині зі скарбами, і ми сподіваємося, що це підтвердження допоможе розвіяти домисли, конспірологічну нісенітницю і відмови прийняти правду”, – додав він.

Стюф, в свою чергу, зазначив, що він дізнався про захований скарб в 2018 році і став одержимий його пошуками.