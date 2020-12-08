Про це пише The New York Times.
Скриню зі скарбами, яка оцінюється в приблизно 2 мільйони доларів, сховав колекціонер Форрест Фенн ще більше 10 років тому.
У 2010 році він опублікував свою автобіографію під назвою “Пристрасть погоні”, в якій написав, що сховав старовинну бронзову скриня зі скарбами десь в Скелястих горах. Фенн залишив в книзі підказки, зашифровані у вірші, які повинні були вказати на конкретне місцезнаходження скарбу.
Пошуком розгадок займалися тисячі людей. Але 6 червня скриню із золотими самородками, дорогоцінними каменями і доколумбовими артефактами виявив Джек Стюф.
Онук Фенна Шайло Форрест Олд зазначив, що його сім’я була змушена оприлюднити ім’я Стюфа через постанову федерального суду по одному з судових позовів, в яких фігурував колекціонер.
“Ми вітаємо Джека з виявленням скрині зі скарбами, і ми сподіваємося, що це підтвердження допоможе розвіяти домисли, конспірологічну нісенітницю і відмови прийняти правду”, – додав він.
Стюф, в свою чергу, зазначив, що він дізнався про захований скарб в 2018 році і став одержимий його пошуками.
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