Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.
Зазначається, що після розгляду “всіх відповідних рекомендацій” королівська пара вирішила відсвяткувати Різдво “тихо” у своїй резиденції в Беркширі. Хоча зазвичай вони проводять свято з іншими членами королівської сім’ї в маєтку королеви в Норфолку.
Вважається, що це перший подібний випадок з середини 1980-х років.
“Як і всі ми, вони сподіваються, що у 2021 році все буде в нормі”, – додали в Букінгемському палаці.
Крім того, королева не відвідуватиме службу на Різдво в церкві, щоб уникнути скупчення великої кількості людей.
- 20 листопада 94-річна королева Єлизавета II та її 99-річний чоловік принц Філіп відзначали 73-тю річницю свого весілля. З цієї нагоди Букінгемський палац представив новий знімок подружжя, який був зроблений в Віндзорському замку.