Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через епідемію коронавірусу COVID-19 проведуть Різдво у Віндзорському замку.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Зазначається, що після розгляду “всіх відповідних рекомендацій” королівська пара вирішила відсвяткувати Різдво “тихо” у своїй резиденції в Беркширі. Хоча зазвичай вони проводять свято з іншими членами королівської сім’ї в маєтку королеви в Норфолку.

Вважається, що це перший подібний випадок з середини 1980-х років.

“Як і всі ми, вони сподіваються, що у 2021 році все буде в нормі”, – додали в Букінгемському палаці.

Крім того, королева не відвідуватиме службу на Різдво в церкві, щоб уникнути скупчення великої кількості людей.