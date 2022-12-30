Жінка, яка стверджує, що мала незаконні стосунки зі Стівеном Тайлером у сімдесятих роках, коли вона була неповнолітньою, подала позов проти співака "Aerosmith", звинувативши його в сексуальному насильстві та навмисному завданні емоційного стресу.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Джулія Холкомб стверджує, що співак з гурту “Aerosmith”, ім’я якого не вказано в позові, вступив з нею в сексуальні стосунки в середині 1970-х років, коли їй було 16 років.

Позов було подано відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасовує строки давності для звинувачень у сексуальному насильстві у неповнолітному віці.

У позові, поданому в Лос-Анджелесі позивач Джулія Холкомб стверджує, що Тайлер переконав її матір надати йому опіку над нею, коли їй було 16 років, що, як наслідок, дозволило їй жити з ним і вступати в сексуальні стосунки.

Вона стверджує, що вони були разом приблизно з 1973 по 1976 рр. У самому позові не вказано ім’я Тайлера, а відповідачами названо відповідачів Доу 1 і Дос 2–50.

Однак Холкомб, яку Rolling Stone згадав у профілі гурту 1976 року щодо романтичного життя Тайлера, публічно розповіла про свій досвід з лідером “Aerosmith” в минулому, і в позові прямо цитуються мемуари з книги Тайлера.

У своїй книзі, не вказуючи імені, Тайлер так само каже, що він “мало не взяв наречену-підлітка” і що «”ї батьки закохалися в мене, підписали документ про опіку, тому мене не заарештують, якщо я вивіз її за межі держави. Я взяв її з собою в тур”.

У позові Холкомб стверджує, що вона “була безсила протистояти владі, славі та значним фінансовим можливостям” Тайлера, і що співак “примушував і переконав її повірити, що це романтична історія”.

Холкомб стверджує, що вона познайомилася з Тайлером (якому на момент їхньої зустрічі мало бути 25 років) відразу після свого 16-річчя, коли “Aerosmith” відіграли концерт у Портленді, штат Орегон, у 1973 році.

Тайлер, згідно з позовом, відвіз її у свій готельний номер, де вони обговорювали вік дівчини. Після того, як він нібито запитав, чому вона була всю ніч на вулиці сама, Тайлер і Холкомб поговорили про її проблеми вдома. Потім він “виконував різні акти сексуального характеру” з нею, перш ніж відправити її додому на таксі наступного ранку, йдеться в позові.

Тайлер також нібито купив Холкомбу власний квиток на його наступне шоу “Aerosmith” у Сіетлі, оскільки вона була неповнолітньою і не могла легально подорожувати з ним через межі штату, йдеться в позові. Після шоу в Сіетлі Тайлер нібито вчинив з нею більше сексуальних актів, і Холкомб полетіла назад до Портленда наступного ранку.

До 1974 року, як стверджується в позові, Тайлер переконав матір дівчини дозволити йому стати її опікуном, що дозволило б йому легше подорожувати з нею без кримінального переслідування — часовий графік збігається з власними коментарями Тайлера з його мемуарів 2011 року. Нібито Тайлер сказав матері Холкомб, що він надасть кращу підтримку, ніж вона отримувала вдома, пообіцявши записати її до школи та надати їй медичну допомогу. Тайлер “не дотримувався цих обіцянок і натомість продовжував подорожувати з Позивачем, нападати та забезпечувати його алкоголем і наркотиками”, — йдеться в позові.

Холкомб також стверджує, що вона була вагітна сином Тайлера в 1975 році, коли їй було 17 років, але зробила аборт після того, як Тайлер наполіг на тому, щоб вона перервала вагітність після пожежі в квартирі. Висуваючи аргумент, він посилався на вдихання диму та брак кисню для дитини. Хоча в позові стверджується, що медичний працівник сказав їй, що ненароджена дитина не постраждала від пожежі.

Згідно з позовом, Холкомб вагалася щодо аборту, але Тайлер погрожував припинити її підтримку, якщо вона не продовжить процедуру. Після аборту вона нібито покинула Тайлера і повернулася до Портленда, щоб змінити своє життя. Вона стала відданою католичкою, зустріла свого чоловіка і поховала свій попередній досвід із Тайлером, поки він не написав про це у своїй книзі.

У позові Холкомб стверджує, що її життя було ще більше підірвано публікацією мемуарів Тайлера, в яких, без згоди Холкомба, згадується час, проведений ним з неповнолітньою дівчиною, і вона піддється “мимовільній ганьбі”, а ймовірне насильство описується як “романтичні, люблячі стосунки”, — йдеться в позові.

Тайлер також говорив про стосунки з неповнолітньою дівчиною як у своїх мемуарах, так і в автобіографії “Aerosmith” . В автобіографії “Aerosmith”, опублікованій у 1997 році, згадуються стосунки, пожежа у квартирі та аборт, але Тайлер називає дівчину Діаною і каже, що на момент їх знайомства їй було 14 років.

Однак у своїх мемуарах він каже, що їй було 16, і він пише про пожежу, але не про аборт. У позові Холкомб каже, що вона згадується в мемуарах, що ще більше позбавляє її анонімності. (У книзі подяки говорять про Джулію Халкомб, що може бути неправильним написанням її імені).

“Їй було шістнадцять, вона вміла бути негідною, і на цьому не було жодної волосинки”, — писав Тайлер у своїх мемуарах, перш ніж сказати, що став опікуном дівчини, щоб уникнути арешту, якщо він вивезе її за межі штату, перш ніж розповісти про їхні сексуальні стосунки.

Кількома сторінками пізніше він пише, “з огляду на те, що мені двадцять шість, мені погано, а вона ледве доросла, щоб керувати автомобілем, і я просто шалено закохався в неї. Вона була милим худим карапузом, одягненим як маленька Бо Піп. Вона була бажанням мого серця, моїм партнером у злочинах пристрасті”.

Позов — це не перший раз, коли Холкомб ділиться цими подробицями про свій передбачуваний досвід з Тайлером. До подання скарги вона детально описувала багато тих самих звинувачень у 2011 році для ультраправого вебсайту Lifesitenews, який виступає проти абортів, і вона брала участь у таких програмах, як шоу Такера Карлсона, щоб поділитися своїм досвідом, виступаючи проти захисту прав вибору. Холкомб також розповів про досвід у документальному фільмі 2021 року “Поглянь убік”, який присвячений сексуальному насильству в культурі рок-музики.

“Я загубилась в культурі рок-н-ролу. У світі Стівена це були секс, наркотики та рок-н-рол, але він здавався не менш хаотичним, ніж світ, який я залишив позаду. Я ще цього не знала, але я ледве витримала це”, – написала Холкомб у 2011 році. – “Я не могла повірити, що він навіть просить мене зробити аборт на цій стадії. Він понад годину наполягав на тому, щоб я зробила аборт. Він сказав, що я надто мала, щоб мати дитину, і це матиме пошкодження мозку, тому що я потрапила у вогонь і вживала наркотики”.

Позов Холкомба подається в останні дні дії Каліфорнійського закону про дітей-жертв, законодавчого акту 2019 року, який скасував термін давності та надав трирічний період огляду тим, хто пережив сексуальне насильство в дитинстві, щоб висунути свої звинувачення. Кінцевий строк подання позову до 31 грудня 2022 року.

Представник Тайлера не відразу відповів на запит Rolling Stone про коментар.

Законодавство Нью-Йорка аналогічне Закону про повнолітніх осіб, які пережили злочин, що дає мешканцям Нью-Йорка рік для подання позовів про сексуальні порушення, яких вони нібито зазнали в дорослому віці, незалежно від того, коли стався заявлений інцидент. З моменту набрання чинності минулого місяця дві жінки звинуватили покійного керівника звукозапису Ахмета Ертегуна в сексуальному насильстві в 1980-х і 1990-х роках. Каліфорнія також прийняла законодавство про скасування строку давності у справах про сексуальне насильство над дорослими на рік, починаючи з 1 січня 2023 року.