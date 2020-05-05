Бренд Supreme пожертвував $1 млн від продажу футболок на допомогу тим, хто залишився без їжі та даху над головою під час пандемії.

Про це повідомляють #Букви.

В кінці квітня Supreme випустила лімітовану колекцію футболок з принтом, розробленим спільно з японським художником Такасі Муракамі.

Тоді бренд пообіцяв, що 100% виручки підуть на благодійність. Футболки продавалися виключно в Канаді і США за ціною в $60.

Трохи більше ніж за тиждень бренду вдалося заробити понад 1 млн доларів. Всі кошти передані HELP USA. Це благодійна організація, яка допомагає молодим людям залишилися без житла та не мають коштів для існування, число яких значно зросло на тлі кризи COVID-19.

“HELP USA висловлює глибоку подяку Supreme за пожертвування в розмірі $1 052 040. […] Цей неймовірний подарунок прийшов до нас в той час, коли наші клієнти відчувають найбільшу потребу, і підтримує нашу роботу на національному рівні”, — прокоментували благодійники.