Невдовзі увесь світ порине в атмосферу Нового року та Різдва. Погода на вулиці підштовхує кожного залишитися вдома, заварити чай, вмоститися зручніше та увімкнути атмосферний фільм.

#Букви зібрали для вас топ-10 найзатишніших фільмів, які точно зігріють вас теплими спогадами.

Диво на 34-й вулиці (1994)

Напередодні Різдва Санта Клаус несподівано отримує запрошення попрацювати у великому супермаркеті Нью-Йорка. Він повинен виконувати роль самого себе. Однак це не сподобалося власникам сусіднього магазину іграшок, адже Санта приносить конкурентам шалену популярність. Вони зробили так, що дідусь опиняється в суді, де змушений доводити, що він – справжній Санта Клаус.

Дружина священника (1996)

У передріздвяний час священник Генрі Біггс заклопотаний справами церкви та турботами про парафіян. Саме тому чоловік приділяє мало часу сім’ї та дружині Джулії. Шлюб на межі розпаду. Тоді з’являється ангел Дадлі, який повинен допомогти подружжю подолати кризу стосунків, проте несподівано він сам стає джерелом нових проблем.

Хроніки Різдва (2018)

Діти Тедді та Кейт Пірс напередодні Різдва задумали пробратися у санчата Санти та непомітно зняти його на камеру, щоб довести друзям факт існування дідуся. Однак Санта злякався несподіваних гостей та втратив управління над своїми санчатами. Вони розбилися, а діти ризикували залишитись без подарунків та Різдво. Разом герої намагаються виправити ситуацію.

Крампус (2015)

Родина Тома і Сари зібралася разом для святкування Різдва. Однак члени родини не ладнають один з одним, тому спілкування на межі сварки. Після цього в будинку починають відбуватися дивні речі. Бабуся Омі здогадалася, що через сварки до них прийшов злий двійник Санти – Крампус, який бажає всіх покарати.

Різдвяні канікули (1989)

Велике американське сімейство возз’єдналося у переддень Різдва. Однак зустріч родичів перетворилася у справжнє стихійне лихо.

Шалене Різдво Герольда і Кумара (2011)

Старі друзі Герольд і Кумар разом відсиділи у в’язниці Гуантанамо. Минуло шість років. За цей час Герольд одружився і став бізнесменом, а Кумар не збирався нічого змінювати. Друзі жили спокійним життям, але не спілкувалися. Перед Різдвом Кумар випадково отримав посилку, яка була адресована Герольду. Тому чоловік вирішив навідати старого друга. Ця зустріч стала початком великої пригоди.

Один вдома (1990)

Кожен знає історію Кевіна, який залишився один вдома. Хлопчик несподівано зрозумів, що його будинок намагаються пограбувати. Однак він швидко розробив стратегію оборони та перехитрив двох грабіжників.

Щасливого Різдва (2014)

Джефф і Келлі – творче подружжя, яке переживає кризу у відносинах через рутину та постійну втому, оскільки у них з’явилася дитина. Однак перед Різдвом до них приїжджає сестра Джеффа, яка розбурхала згаслі почуття між партнерами та нагадала їм, що таке кохання.

Різдвяна історія жахів (2015)

Школярі розслідують загадкове вбивство, що сталося перед новорічними святами. Водночас сімейна пара зауважує, що їхній молодший син дивно себе поводить після спільної поїздки у ліс за ялинкою, а іншу сім’ю переслідує злий демон Крампус. І навіть це ще не все. На Північному полюсі Санта відбивається від зомбі- ельфів.

Нехай сніжить (2019)

Жителі Ґрейстауна у переддень Різдва опинилися у сніговій пастці. Все навколо замело, транспорт зупинився. Лише одна дівчина пробралася з експресу до маленької кав’ярні. Тоді вона ще не підозрювала, що цей візит змінить багато життів.