Рейтинг опублікований на сайті WTA.
Зокрема, Світоліна зайняла 8 місце. Зазначається, що вона переможниця 14 турнірів WTA, включаючи фінал WTA 2018 року.
Лідером рейтингу стала американка Серена Вільямс – 66 308 балів. Друге місце дісталося Петрі Квітовій з Чехії, а на третьому опинилася румунка Симона Халеп.
ТОП-10 рейтингу WTA:
1. Серена Вільямс – 66 308 очок
2. Петра Квітова – 46 385
3. Сімона Халеп – 44 590
4. Анжелік Кербер – 41 090
5. Вікторія Азаренко – 39 235
6. Кароліна Плішкова – 30 207
7. Саманта Стосур – 27 461
8. Еліна Світоліна – 26 164
9. Гарбінє Мугуруса – 26 056
10. Вінус Вільямс – 24 641.
- У березні українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).