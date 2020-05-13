Рейтинг опублікований на сайті WTA.

Зокрема, Світоліна зайняла 8 місце. Зазначається, що вона переможниця 14 турнірів WTA, включаючи фінал WTA 2018 року.

Лідером рейтингу стала американка Серена Вільямс – 66 308 балів. Друге місце дісталося Петрі Квітовій з Чехії, а на третьому опинилася румунка Симона Халеп.

ТОП-10 рейтингу WTA:

1. Серена Вільямс – 66 308 очок

2. Петра Квітова – 46 385

3. Сімона Халеп – 44 590

4. Анжелік Кербер – 41 090

5. Вікторія Азаренко – 39 235

6. Кароліна Плішкова – 30 207

7. Саманта Стосур – 27 461

8. Еліна Світоліна – 26 164

9. Гарбінє Мугуруса – 26 056

10. Вінус Вільямс – 24 641.

  • У березні українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).