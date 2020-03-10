Про це свідчать дані на сайті організації.

Так, Світоліна піднялася на два рядки і посіла п’яту позицію світової класифікації.

Лідерство зберегла австралійка Ешлі Барті. На другому місці знаходиться румунська тенісистка Сімона Халеп, на третьому – представниця Чехії Кароліна Плішкова, на четвертому – американська тенісистка Софія Кенін.

Як повідомляє видання Хsport, Світоліна поліпшила позиції у рейтингу завдяки перемозі на турнірі в Монтерреї (Мексика). Українка отримала свій перший титул в сезоні 2020 року, перемігши чешку Марі Боузкову у важкому тригодинному фіналі.

Даяна Ястремська не змінила свого положення в рейтингу і залишилася на 25-му місці.

Катерина Козлова, втративши 2 позиції, опинилася на 98 місці. Катаріна Завацька зберегла 105-е місце, а Леся Цуренко, піднявшись на 18 позицій, тепер займає 139-й рядок рейтингу.