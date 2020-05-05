Про це повідомляється на офіційному сайті франшизи.

Тайка Вайтіті — відомий новозеландський режисер, який отримав премії “Оскар” та BAFTA за фільм “Кролик Джоджо”, — стане режисером і співавтором нового фільму “Зоряні війни”.

Повідомляється, що Вайтіті буде працювати над сценарієм спільно з володаркою премії BAFTA Крісті Вілсон-Кернс, яка відома своєю роботою над фільмами “1917” та “Минулої ночі в Сохо”.

Інші подробиці про новий фільм та дату релізу проєкту студія Lucasfilm поки не розкриває.

Варто зазначити, що Вайтіті буде працювати над проєктом по “Зоряним війнам” не вперше. Раніше він брав участь у створенні останнього епізоду першого сезону “Мандалорця” — серіалу для стримінгової платформи Disney+. Також він озвучував персонажа дроида IG-11.