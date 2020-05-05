Про це повідомляється на офіційному сайті франшизи.
Тайка Вайтіті — відомий новозеландський режисер, який отримав премії “Оскар” та BAFTA за фільм “Кролик Джоджо”, — стане режисером і співавтором нового фільму “Зоряні війни”.
Повідомляється, що Вайтіті буде працювати над сценарієм спільно з володаркою премії BAFTA Крісті Вілсон-Кернс, яка відома своєю роботою над фільмами “1917” та “Минулої ночі в Сохо”.
Інші подробиці про новий фільм та дату релізу проєкту студія Lucasfilm поки не розкриває.
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Incoming news transmission! Academy Award winner @TaikaWaititi will direct and co-write (with Academy Award nominated screenwriter @KrystyCairns) a new Star Wars feature film for theatrical release. Emmy Award winner Leslye Headland is also set to write, produce, and serve as showrunner for a new untitled Star Wars series in development coming to #DisneyPlus. Get all the details on StarWars.com.
Варто зазначити, що Вайтіті буде працювати над проєктом по “Зоряним війнам” не вперше. Раніше він брав участь у створенні останнього епізоду першого сезону “Мандалорця” — серіалу для стримінгової платформи Disney+. Також він озвучував персонажа дроида IG-11.
- Раніше стало відомо, що студія Disney почала роботу над серіалом за всесвітом “Зоряних воєн”, у центрі сюжету якого буде жінка.