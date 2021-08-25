Американський репер Тревіс Скотт влаштував сюрприз для 3-річної доньки Стормі, яку виховує разом з бізнесвумен та моделлю Кайлі Дженнер.

Про це Дженнер повідомила у своїх Instagram Stories.

Зокрема, репер виконав одне з бажань доньки – проїхатися у жовтому шкільному автобусі.

“Все, про що говорила Стормі, це поїздка у великому жовтому автобусі. Тато здивував її”, – написала Дженнер.

Вона поділилася світлиною, на якій Стормі торкається автобуса.

Також Кайлі опублікувала кадри, на яких донька оглядає сидіння автобуса.