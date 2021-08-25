Про це Дженнер повідомила у своїх Instagram Stories.
Зокрема, репер виконав одне з бажань доньки – проїхатися у жовтому шкільному автобусі.
“Все, про що говорила Стормі, це поїздка у великому жовтому автобусі. Тато здивував її”, – написала Дженнер.
Вона поділилася світлиною, на якій Стормі торкається автобуса.
Також Кайлі опублікувала кадри, на яких донька оглядає сидіння автобуса.
- Раніше повідомлялося, що 24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт чекають на другу дитину. В пари вже є трирічна дочка. До цього Кайлі не раз розповідала журналістам про те, що хотіла б народити хлопчика, аби в Стормі був молодший братик. До того ж Кайлі мріє мати сім дітей.