Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera з посиланням на дирекцію театру.

Відзначається, що таке рішення було прийнято через те, що в театрі не можна дотримуватися соціальної дистанції, необхідну під час карантину через пандемію коронавірусу.

Першими у відкритому театрі будуть виконані твори “Реквієм” Джузеппе Верді і Дев’ята симфонія Людвіга ван Бетховена.

“Реквієм” присвятять жертвам коронавірусу, а Дев’яту симфонію, в якій звучить гімн Євросоюзу “Ода до радості”, – перемозі над ним.

Також “Ла Скала” дасть концерти в постраждалих від пандемії містах Бергамо і Брешії.

Відзначається, що якщо театр буде закритий до вересня, то збитки становитимуть близько 20 млн євро.