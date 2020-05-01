Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera з посиланням на дирекцію театру.
Відзначається, що таке рішення було прийнято через те, що в театрі не можна дотримуватися соціальної дистанції, необхідну під час карантину через пандемію коронавірусу.
Першими у відкритому театрі будуть виконані твори “Реквієм” Джузеппе Верді і Дев’ята симфонія Людвіга ван Бетховена.
“Реквієм” присвятять жертвам коронавірусу, а Дев’яту симфонію, в якій звучить гімн Євросоюзу “Ода до радості”, – перемозі над ним.
Також “Ла Скала” дасть концерти в постраждалих від пандемії містах Бергамо і Брешії.
Відзначається, що якщо театр буде закритий до вересня, то збитки становитимуть близько 20 млн євро.
- Міланський театр “Ла Скала” закрився в кінці лютого 2020 року, коли в північній області Ломбардія був зареєстрований спалах коронавірусу.