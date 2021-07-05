Про це повідомляє E!
Про спільну пісню зірок стало відомо після того, як дані про неї з’явилися в базі Товариства європейських авторів та композиторів (SESAC). Відомо, що трек має дві робочі назви: “Broken Hearts” і “Shattered Hearts”.
Авторами композиції є Адель Лорі Блю Едкінс і Тейлор Елісон Свіфт.
Фани обох співачок були впевнені, що вони зважилися на колаборацію. Зокрема, прихильники Свіфт сподівалися, що трек увійде в альбом “Red”, реліз якого очікується восени цього року.
Однак інформовані джерела повідомили виданню, що колаборації Адель та Тейлор Свіфт не буде. Дані про спільну пісню зникли з бази SESAC.
- Раніше співачка Адель записала відеозвернення у четверті роковини пожежі у Grenwell Tower.