Британська співачка Адель та її американська колега Тейлор Свіфт стали авторами спільної пісні. Однак колаборації зірок не буде.

Про це повідомляє E!

Про спільну пісню зірок стало відомо після того, як дані про неї з’явилися в базі Товариства європейських авторів та композиторів (SESAC). Відомо, що трек має дві робочі назви: “Broken Hearts” і “Shattered Hearts”.

Авторами композиції є Адель Лорі Блю Едкінс і Тейлор Елісон Свіфт.

Фани обох співачок були впевнені, що вони зважилися на колаборацію. Зокрема, прихильники Свіфт сподівалися, що трек увійде в альбом “Red”, реліз якого очікується восени цього року.

Однак інформовані джерела повідомили виданню, що колаборації Адель та Тейлор Свіфт не буде. Дані про спільну пісню зникли з бази SESAC.