Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Раніше про можливу альтернативу говорив репер Jay-Z. Він фантазував на тему того, “якби “Друзі” не були такими білими”.

Це ще один крок на шляху до того, щоб в черговий раз привернути увагу до проблеми расизму.

Шестеро акторів будуть читати сценарій серіалу в прямому ефірі Zoom Where It Happens.

Ініціатором ідеї була темношкіра актриса Габріель Юніон. Вона і буде ведучою вечора.

Також у створенні альтернативи “Друзів” братимуть участь Стерлінг Браун (Росс), Райан Бат (Рейчел), Узо Адуба (Фібі), Аїша Хіндс (Моніка), Кендрік Семпсон (Джої) і Джеремі Поуп (Чендлер).

Альтернатива також покликана підтримати некомерційну організацію When We All Vote. Це ініціатива Мішель Обами, екс-першої леді США. Вона спрямована на привернення уваги до голосування на президентських виборах.

Ті, хто захочуть прослухати альтернативу, повинні зареєструватися і отримувати новини від вищезгаданої організації, а також інших організацій соціального типу.