Українська тенісистка Еліна Світоліна розмістила відео, продемонструвавши танець живота з пластиковою пляшкою води на голові.

Відео Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ролик спортсменка записала прямо в готельному номері на острові Тенеріфе (Іспанія), де зараз відпочиває.

Тенісистка позує у кадрі з оголеним животом, крутячи стегнами, а пляшка на її голові залишається нерухомою.

“Ось так я треную свій спокій і концентрацію”, – підписала вона відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)