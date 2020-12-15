Відео Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ролик спортсменка записала прямо в готельному номері на острові Тенеріфе (Іспанія), де зараз відпочиває.

Тенісистка позує у кадрі з оголеним животом, крутячи стегнами, а пляшка на її голові залишається нерухомою.

“Ось так я треную свій спокій і концентрацію”, – підписала вона відео.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

  • Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації).