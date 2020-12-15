Відео Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ролик спортсменка записала прямо в готельному номері на острові Тенеріфе (Іспанія), де зараз відпочиває.
Тенісистка позує у кадрі з оголеним животом, крутячи стегнами, а пляшка на її голові залишається нерухомою.
“Ось так я треную свій спокій і концентрацію”, – підписала вона відео.
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- Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації).