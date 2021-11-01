Відео з’явилося в Instagram-акаунті компанії.
За сюжетом людина у костюмі скелета йде до автівки Tesla з кількома гарбузами, що стали символом Гелловіну. Герою не вдається втримувати усі гарбузи. Кілька з них падають.
Скелет підходить до електрокара, але не може відчинити його, оскільки тримає в руках гарбузи.
Автівка зреагувала й автоматично відчинила двері. Скелет вмостився на водійське сидіння й поклав свої гарбузи поруч.
Отже, Tesla скористалася Гелловіном, щоб похвалити свій електрокар.
“Так, двері Model X відкриваються автоматично”, – йдеться в дописі.
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