Компанія мільярдера Ілона Маска Tesla підготувала ролик з нагоди Гелловіну, у якому похвалилася можливостями свого електрокару.

Відео з’явилося в Instagram-акаунті компанії.

За сюжетом людина у костюмі скелета йде до автівки Tesla з кількома гарбузами, що стали символом Гелловіну. Герою не вдається втримувати усі гарбузи. Кілька з них падають.

Скелет підходить до електрокара, але не може відчинити його, оскільки тримає в руках гарбузи.

Автівка зреагувала й автоматично відчинила двері. Скелет вмостився на водійське сидіння й поклав свої гарбузи поруч.

Отже, Tesla скористалася Гелловіном, щоб похвалити свій електрокар.

“Так, двері Model X відкриваються автоматично”, – йдеться в дописі.