Найбагатша людина планети, власник “Tesla” Ілон Маск у Twtter пообіцяв віддати 6 мільярдів голоду на боротьбу з голодом і бідністю:

“Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити у цьому ланцюжку твітів, як 6 мільярдів доларів зможуть розв’язати проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це”.

Маск додав, що фінансова звітність повинна бути відкритою, аби суспільство знало, куди саме йдуть гроші.

Цей твіт був відповіддю на заяву директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який неодноразово просив у Ілона Маска 6 мільярдів доларів на допомогу в подоланні голоду.

Він писав це з особистим зверненням до Ілона Маска, говорив в інтерв’ю американському каналу CNN та просто писав у себе на сторінці:

Твіт №1: “Вітаю @elonmusk з тим, що він перегнав @JeffBezos і став найбагатшою людиною у світі — з колосальним капіталом 221 мільярда доларів! Медаль за перше місце Ілоне, щоб відзначити, я даю вам можливість, яка буває раз у житті: допоможіть нам врятувати 42 мільйони людей від голоду всього за 6,6 мільярда доларів!! Термін дії пропозиції скоро закінчується.. і життя теж”, – написав директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Маску 19 жовтня.

Твіт №2: “Цього року 42 мільйони людей перебувають на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, яка посилилася через Covid. Голод, дестабілізація націй і масова міграція – якщо ми не відповімо. @elonmusk, Ви тільки протягом учорашнього дня заробили 6 мільярдів доларів — саме стільки, скільки нам потрібно, щоб уникнути катастрофи! Будь ласка, допоможіть!”, – в цей же день додав Бізлі.

Через 9 днів після першої пропозиції Бізлі її повторив: “36 мільярдів доларів за один день – @elonmusk збільшує чистий капітал з допомогою @Tesla / @Hertz. Вітаю, Ілоне! 1/6 вашого одноденного прибутку врятує 42 мільйони життів, які стукають у двері голоду. Безпрецедентна криза. Небачене багатство. Допоможіть!!”, – написав він знову Ілону Маску.

Саме на такі прохання й відповів відомий мільярдер, попросивши звітності щодо того, куди підуть гроші і як вони зможуть врятувати світ від голоду.

В тред до Маска прийшов Девід Бізлі, але звітувати не став, однак, пообіцяв вилетіти першим же рейсом до мільярдера, щоб обговорити питання.

Твіт №1: “@elonmusk! Неточний заголовок. 6 мільярдів доларів не поборють голод у світі, але це допоможе запобігти геополітичної нестабільності, масової міграції та врятує 42 мільйони людей на межі голодної смерті. Безпрецедентна криза та ідеальний шторм через Covid/конфлікт/кліматичні кризи”, – написав Бізлі.

Твіт №2: “@elonmusk З вашою допомогою ми можемо дати надію, побудувати стабільність і змінити майбутнє. Давайте поговоримо: це не так складно, як Falcon Heavy, але на кону занадто багато, щоб принаймні не поговорити. Я можу вилетіти до вас наступним рейсом. Виженіть мене, якщо Вам не сподобається те, що Ви почуєте!”, – додав він.