The North Face відмовиться від логотипу у вигляді атома після позову художника Futura

Американська компанія The North Face виводитиме з обігу логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.

Про це йдеться в заяві бренду.

На початку року художник Futura позивався проти The North Face, звинувачуючи бренд у цілеспрямованому використанні логотипу у вигляді атома, схожого на його дизайн, і назви, що відсилає до його псевдоніму.

Він вимагав відшкодування збитку і відмови від використання схожого логотипу та назви FUTURELIGHT.

The North Face називає інцидент “невдалою ситуацією” і запевняє, що співпадіння були випадковими.

“Логотип був натхненний формою шатра з геодезичним куполом, який був ключовим символом бренду The North Face упродовж майже 50 років. Будь-яка подібність з фірмовим дизайном атомних елементів Futura була повністю випадковою”, — йдеться в заяві.

Компанія впевнена у тому, що порушень з її боку не було, але від використання логотипу, створеного для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT поступово відмовлятиметься.

“Ми багато разів пояснювали початковий намір нашого логотипу FUTURELIGHT Futura і його законним представникам і майже два роки працювали над пошуком мирних рішень для врегулювання цього питання поза судом. На жаль, ці розмови не увінчалися успіхом, але ми як і раніше сподіваємося, що зможемо досягти взаєморозуміння і злагоди”, — додали в компанії.