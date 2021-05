Про це повідомляється у Twitter-акаунті гурту, докладніше пише американський музичний журнал Rolling Stone.

Концерт пройшов 8 лютого 2006 року о Ріо-де-Жанейро, на ньому були присутні 1,5 млн глядачів. Тепер його зможуть побачити та почути всі охочі. Концерт випустять на DVD, Blu-ray і вінілі. Також він буде доступний у мережі.

Крім того, 9 липня вийде фільм “A Bigger Bang: Live On Copocabana Beach”.

Перед релізом група також випустить EP з п’ятьма піснями 28 травня, в який увійдуть: “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” and “Rough Justice”. Перші чотири пісні записані під час шоу на пляжі Копакабана, а останню гурт виконав у 2005 році в Солт-Лейк-Сіті.

