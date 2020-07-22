Легендарний гурт The Rolling Stones випустила новий трек Scarlet, в записі якого взяв участь Джиммі Пейдж із Led Zeppelin, а також музикант Рік Греч.

Відео опубліковано в YouTube.

Scarlet – це друга невидана пісня після Criss Cross, яка увійде в перевидання альбому 1973 року Goats Head Soup. Реліз заплановано на 4 вересня.

Scarlet поєднує в собі гітарні текстури Stones і звук, який вдало вписується в період їхнього альбому Goats Head Soup. В інтерв’ю Radio 2, присвяченому прем’єрі пісні, Джаггер сказав, що він недавно змікшував трек і додав маракаси, повідомляє портал Udiscovermusic.