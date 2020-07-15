Британський рок-гурт The Rolling Stones випустив кліп на одну з раніше невиданих пісень Criss Cross.

Прем’єра відбулася на Youtube-каналі гурту.

Рок-гурт The Rolling Stones опублікував пісню Criss Cross, написану в 1973 році, і кліп на неї.

Ця пісня, а також композиції Scarlet і All the Rage, ніколи не видавалися раніше. Вони увійдуть до перевидання альбому групи Goats Head Soup.

Перевидання вийде 4 вересня. Крім раніше невиданих треків в нього увійдуть сім альтернативних і інструментальних реміксів та рідкісний лайв-альбом The Brussels Affair того ж 1973 року.

У квітні The Rolling Stones випустили першу за останні вісім років нову пісню “Living In A Ghost Town”, а також відеокліп до неї.