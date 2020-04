Канадський співак The Weeknd представив кліп на трек Until I Bleed Out - це чергова робота з альбому Аfter Hours.

Відео опубліковано в YouTube.

За сюжетом кліпу артист потрапляє на вечірку, де у нього серед конфеті та повітряних кульок паморочиться голова і він непритомніє.

Четвертий студійний альбом музиканта After Hours вийшов 20 березня. У період з листопада по лютий до чотирьох синглів – Heartless, In Your Eyes, Blinding Lights та After Hours – вийшли кліпи.