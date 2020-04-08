Відео опубліковано в YouTube.
За сюжетом кліпу артист потрапляє на вечірку, де у нього серед конфеті та повітряних кульок паморочиться голова і він непритомніє.
Четвертий студійний альбом музиканта After Hours вийшов 20 березня. У період з листопада по лютий до чотирьох синглів – Heartless, In Your Eyes, Blinding Lights та After Hours – вийшли кліпи.
- Раніше повідомлялося, що канадський репер і музичний продюсер Дрейк (Обрі Дрейк Грем) встановив новий рекорд Billboard Music Awards за кількістю виграних нагород.