Ролик опубликован в YouTube.

Пісня увійшла до нового альбому музиканта After Hours, реліз якого відбувся 20 березня.

“Чотирихвилинного відео віддає данину поваги його темного минулого, просякнутих алкоголем, наркотиками і жінками”, – пише видання Billboard.

У кліпі можна побачити засніжений район Скарборо в Торонто, звідки родом сам The Weekend.

А ще в кліпі можна побачити, як The Weekend бореться з жінками-пантерами.