Ролик опубликован в YouTube.
Пісня увійшла до нового альбому музиканта After Hours, реліз якого відбувся 20 березня.
“Чотирихвилинного відео віддає данину поваги його темного минулого, просякнутих алкоголем, наркотиками і жінками”, – пише видання Billboard.
У кліпі можна побачити засніжений район Скарборо в Торонто, звідки родом сам The Weekend.
А ще в кліпі можна побачити, як The Weekend бореться з жінками-пантерами.
- Ранее сообщалось, что канадский певец The Weeknd представил клип на трек Until I Bleed Out – это очередная работа из альбома Аfter Hours.