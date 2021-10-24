Відомий американський кінорежисер з’явився на публіці у компанії своїх двох дітей - 18-річного сина Беллі Рея та 13-річної доньки Нелл.

Про це повідомляє американське видання Just Jared.

Зазначається, що режисер вкрай рідко відвідує публічні заходи із дітьми, однак зробив виключення. Біллі Рей та Нелл супроводжували батька на червоній доріжці Римського кінофестивалю, що відбувся 23 жовтня.

Матір’ю Нелл та Біллі Рея є акторка Гелена Бонем Картер, з якою Бертон почав зустрічатися у 2001 році. Згодом пара розійшлася, але у грудні 2014 року оголосила про возз’єднання.