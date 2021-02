Про це повідомляє Deadline.

Серіал складатиметься з восьми епізодів. Дія шоу розгорнеться в Академії Невермор, де вчиться Венсдей. Головній героїні належить навчиться контролювати свої екстрасенсорні здібності, запобігти серії страшних вбивств і розгадати таємницю, в яку багато років тому опинилися втягнуті її батьки.

Разом з Бертоном над проєктом працюватимуть сценаристи Альфред Гоф і Майлс Міллар.

“Коли ми вперше почули пітч Ала Гофа і Майлза Міллара про “Венсдей”, ми були вражені, як стрілою з лука, прямо в серця. Вони вхопили тон і дух оповідання і персонажів, давши свіжий погляд на історію. Потім ми дізналися, що фантастичний режисер і давній фанат “Сімейка Аддамс” Тім Бертон захотів дебютувати на ТБ з цим серіалом – тепер він втілить в життя своє унікальне бачення історії Венсдей та її моторошнуватих однокласників”, – зазначили представники Netflix.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021