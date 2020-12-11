Про це повідомляється на сайті видання.

“За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття більше, ніж люті, за те, що вони поділяють бачення зцілення у світі, Джо Байден і Камала Гарріс стали Людиною року за версією Time у 2020 році”, – зазначив головний редактор Time Едвард Фельсенталь.

На даний момент Байден і Гарріс зайняті створенням команди в добре впорядкованій послідовності, починаючи з високопоставлених співробітників Білого дому і поступово просуваючись по групах призначень – спочатку зовнішньополітичні відомства, потім економічні чиновники, потім радники з питань охорони здоров’я і так далі.

Зазначається, що адміністрація Байдена-Гарріс знаходиться на шляху до того, щоб стати однією з найрізноманітніших в історії країни.

Додамо, що за звання “Людини року” також боролися чинний президент США Дональд Трамп, головний інфекціоніст Ентоні Фаучі та медпрацівники, а також активісти Black Lives Matter.