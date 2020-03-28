Голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон вилікувалися від коронавірусу й через два тижні самоізоляції повернулися до США.

Про це актор повідомив в Twitter.

Через два тижні після того, як Хенкс дізнався про те, що заражений коронавірусом, він написав, що почувається добре, а симптомів ГРВІ немає.

Зараження й самоізоляція зіркової пари припали на момент їх перебування в Австралії. З цієї причини, як тільки інкубаційний період закінчився, подружжя повернулося в США.

27 березня журналісти таблоїду The Daily Mail сфотографували сімейну пару, коли ті прилетіли в Лос-Анджелес на приватному літаку, а також зробили кілька фото, коли ті їхали в свій будинок на автомобілі.

Після повернення в рідний дім актор поки не інформував шанувальників про своє самопочуття. Можливо, він буде на самоізоляції ще 14 днів, як того вимагає влада США від громадян, які повернулися з-за кордону.

Як відомо, подружжя було в групі ризику. Сам актор хворіє на діабет, а його дружина два роки тому боролася з онкологією.