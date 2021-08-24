Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Місцева влада попросила Елісон дозволити вертольоту приземлитися біля її будинку, оскільки аеропорт Ковентрі (найближче місце для посадки) тимчасово закритий. Вона погодилась, але навіть не здогадувалась хто летить в вертольоті.

Круз саме зараз недалеко від цього будинку знімається в сьомій частині фільму “Місія нездійсненна”.

“Я подумала, що було б класно, якби мої діти побачили вертоліт в саду та дозволила. Коли з вертольота вийшов Том Круз, це було просто вау! Він підійшов до моїх дітей, подякував їм і навіть поговорив з нами. Це був просто прекрасний день, якийсь сюрреалістичний”, – розповіла Елісон.

Після цього Круз попросив пілота політати трохи з дітьми на борту. Вони сфотографувалися на пам’ять.