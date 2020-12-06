Американський актор Том Круз розраховує відправитися в космос для зйомок у фільмі "Місія: нездійсненна".

Про це інформує видання Sun з посиланням на джерело.

Так, 58-річна зірка вже веде переговори з представниками Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА), які пообіцяли посприяти йому в задуманому.

Як йдеться у виданні The Sun, Круз навіть готовий витратити свої гроші на реалізацію плану.

Нагадаємо, вперше про політ актора у космос заговорили у травні цього року, але зазначалося, що фільм не буде продовженням франшизи “Місія нездійсненна”, а стане окремим проєктом.

Раніше компанія Space Shuttle Almanac розмістила на своїй сторінці в Twitter шляховий лист Міжнародної космічної станції (МКС) на наступні три роки. У плані була присутня “туристична поїздка” на кораблі Ілона Маска Crew Dragon, запланована на жовтень 2021 року. Пасажирами-туристами значилися актор Том Круз і режисер Даг Лайман.

В рамках серії “Місія: нездійсненна” планується вихід сьомої та восьмої частин. Вони стануть завершальними фільмами франшизи. Вихід стрічок спочатку був запланований на 2021 і 2022 роки відповідно, однак через пандемію коронавірусу точні дати їх виходу залишаються невідомі.