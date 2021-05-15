Американський актор, триразовий володар премії "Золотий глобус" Том Круз продав своє ранчо в Теллурайді, штат Колорадо, за майже 40 млн доларів.

Про це повідомляє журнал People.

Будинок був виставлений на торги за 39,5 мільйона доларів в березні. Тепер же у нього з’явився новий власник, ім’я якого не розкривається.

Відокремлене просторе ранчо було побудовано за індивідуальним замовленням. Вражаючі 1070 квадратних метрів житлової площі розділені між головним будинком площею понад 900 квадратних метрів і гостьовим будинком з трьома спальнями.

Інтер’єр будинку переважно виконаний з дерева. Зручності на території включають ігрову кімнату, в якій наразі є більярдний стіл, настільний футбол і піаніно; фітнес центр; два каміни; відкриту терасу і гараж на три машини.